Серьезное ДТП с мотоциклом собрало пробку в несколько километров в Приморском районе Петербурга днем 12 мая. Байкером занимаются медики.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском проспекте, перед ЦПКиО, в среднем ряду столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и мотоцикл. По словам очевидицы Карины, участники ДТП задели и припаркованную машину.
По информации участников сообщества «Мотосолидарность официальная страница», мотоциклист находится в машине скорой помощи. Данные о его состоянии уточняются.
Из-за аварии на Приморском проспекте собралась «пробка на полчаса», отмечают очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», проспект и Приморское шоссе стоят от Яхтенной улицы, также затруднено движение по улице Савушкина в сторону центра.