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На Приморском проспекте сбили мотоциклиста. Пробка тянется от Яхтенной

Мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилем в Петербурге

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Серьезное ДТП с мотоциклом собрало пробку в несколько километров в Приморском районе Петербурга днем 12 мая. Байкером занимаются медики.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Приморском проспекте, перед ЦПКиО, в среднем ряду столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и мотоцикл. По словам очевидицы Карины, участники ДТП задели и припаркованную машину.

По информации участников сообщества «Мотосолидарность официальная страница», мотоциклист находится в машине скорой помощи. Данные о его состоянии уточняются.

Из-за аварии на Приморском проспекте собралась «пробка на полчаса», отмечают очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», проспект и Приморское шоссе стоят от Яхтенной улицы, также затруднено движение по улице Савушкина в сторону центра.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (2)

DEMOMON
Название несколько неверное. Машина была в своей полосе. Хорошо ещё заметил мотик до перестроения, не стал перестраиваться. Но когда идёшь быстрее скорости потока, того и жди.
Маэстро
"Мотоциклист пострадал в ДТП с автомобилей в Петербурге". Или "Автомобиля сбила мотоциклиста". "Фонтанка"! Когда же ваши авторы получат хотя бы средненькое образование???
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