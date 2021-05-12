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Петербургский омбудсмен — Министерству просвещения: «Фактически вводится цензура просветительской деятельности»

Шишлов раскритиковал проект постановления Минпросвещения о просветительской деятельности

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов направил министру просвещения Сергею Кравцову отрицательный отзыв на проект постановления о просветительской деятельности. Омбудсмен считает, что документ не соответствует Конституции и является дискриминационным. С ним согласно большинство.

По информации, размещенной на сайте Минпросвещения, итоги «общественного обсуждения» проекта постановления правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности» были подведены 8 мая 2021 года. За проект было подано 70 голосов, против — 25 106. По состоянию на 11:00 12 мая, результаты обсуждения не опубликованы.

«Разработанный Минпросвещения проект противоречит провозглашенным Конституцией Российской Федерации и закрепленным действующими правовыми нормами гарантиям прав и свобод человека и гражданина», — говорится на сайте уполномоченного 12 мая.

Запрет на сотрудничество учреждений образования, науки и культуры с юридическими лицами, включенными в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, недопустим, ведь фактически он лишает такие НКО площадок для распространения просветительской информации, подчеркнул Шишлов.

Необходимость заключать договоры для приглашения просветителей создаст дополнительную бюрократическую нагрузку на приглашающие организации, это может стать и препятствием для физлиц, участвующих в таких проектах, отмечает омбудсмен. Требования к просветителям он тоже считает необоснованными.

«Перечень направлений просветительской деятельности является открытым. Это позволяет считать просветительской деятельностью распространение фактически любой внеучебной информации. Например, одной из установленных законом задач уполномоченного является правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, однако реализация этой задачи после принятия предлагаемого Минпросвещения проекта фактически становится невозможной, — отмечается в отзыве на проект Александра Шишлова. — Нормы, регулирующие просветительскую деятельность, в силу их расплывчатости могут произвольно толковаться и избирательно применяться контролирующими органами. Таким образом, фактически вводится цензура просветительской деятельности».

Проект постановления правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности» разработан Минпросвещения для реализации вступающих в силу с 1 июня 2021 года положений Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», которые вводят ограничения на просветительскую деятельность. Положение должно вступить в силу 1 июня 2021 года. На прошлой неделе закончилось его «общественное обсуждение».

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Комментарии (2)

nuga
Если либералы завыли,значит закон полезный для народа.Хватит мозги промывать соросята.Лучше бы народ учили руками работать и выживать в лесу,понадобится в будущем,а пока инфоцыган развелось и льют инфо помои на головы молодняка.
Бывший Патриот
Скоро слово старый дед тоже будет станет под запретом. Уже совсем спятили.
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