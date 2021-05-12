Петербургский омбудсмен — Министерству просвещения: «Фактически вводится цензура просветительской деятельности»

По информации, размещенной на сайте Минпросвещения , итоги «общественного обсуждения» проекта постановления правительства РФ «Об утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности» были подведены 8 мая 2021 года. За проект было подано 70 голосов, против — 25 106. По состоянию на 11:00 12 мая, результаты обсуждения не опубликованы.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов направил министру просвещения Сергею Кравцову отрицательный отзыв на проект постановления о просветительской деятельности. Омбудсмен считает, что документ не соответствует Конституции и является дискриминационным. С ним согласно большинство.

«Разработанный Минпросвещения проект противоречит провозглашенным Конституцией Российской Федерации и закрепленным действующими правовыми нормами гарантиям прав и свобод человека и гражданина», — говорится на сайте уполномоченного 12 мая.



Запрет на сотрудничество учреждений образования, науки и культуры с юридическими лицами, включенными в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, недопустим, ведь фактически он лишает такие НКО площадок для распространения просветительской информации, подчеркнул Шишлов.

Необходимость заключать договоры для приглашения просветителей создаст дополнительную бюрократическую нагрузку на приглашающие организации, это может стать и препятствием для физлиц, участвующих в таких проектах, отмечает омбудсмен. Требования к просветителям он тоже считает необоснованными.

«Перечень направлений просветительской деятельности является открытым. Это позволяет считать просветительской деятельностью распространение фактически любой внеучебной информации. Например, одной из установленных законом задач уполномоченного является правовое просвещение в области прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты, однако реализация этой задачи после принятия предлагаемого Минпросвещения проекта фактически становится невозможной, — отмечается в отзыве на проект Александра Шишлова. — Нормы, регулирующие просветительскую деятельность, в силу их расплывчатости могут произвольно толковаться и избирательно применяться контролирующими органами. Таким образом, фактически вводится цензура просветительской деятельности».