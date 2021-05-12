В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, какие страны и на каких условиях пускают российских туристов

Возможностей для путешествий больше, чем кажется. Если есть время и деньги на рейсы с пересадками. Ассоциация туроператоров России собрала воедино актуальную информацию о том, куда сейчас могут поехать туристы из РФ.

Согласно опубликованным 12 мая сводным данным, россиян на отдых готовы принять около полусотни стран, среди них — Абхазия, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Белоруссия, Багамские острова, Бахрейн, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла, Греция, Грузия, Доминикана, Египет, Зимбабве, Иордания, Казахстан, Кения, Кипр, Киргизия, Колумбия, Куба, Ливан, Македония, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Узбекистан, Черногория, Хорватия, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР.