FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

В Ассоциации туроператоров РФ рассказали, какие страны и на каких условиях пускают российских туристов

Опубликован список стран разной степени доступности для россиян

Возможностей для путешествий больше, чем кажется. Если есть время и деньги на рейсы с пересадками. Ассоциация туроператоров России собрала воедино актуальную информацию о том, куда сейчас могут поехать туристы из РФ.

Согласно опубликованным 12 мая сводным данным, россиян на отдых готовы принять около полусотни стран, среди них — Абхазия, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Белоруссия, Багамские острова, Бахрейн, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла, Греция, Грузия, Доминикана, Египет, Зимбабве, Иордания, Казахстан, Кения, Кипр, Киргизия, Колумбия, Куба, Ливан, Македония, Мальдивы, Марокко, Мексика, Молдова, ОАЭ, Оман, Сейшелы, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Узбекистан, Черногория, Хорватия, Шри-Ланка, Эфиопия, ЮАР.

Однако далеко не во все можно легко добраться. Только с несколькими странами из вышеперечисленных есть прямое авиасообщение: это Венесуэла, Египет (Каир), Казахстан, Куба, Молдова, ОАЭ, Сейшелы, Сербия, Эфиопия.

Из стран ЕС визу уже выдают Болгария, Греция, Хорватия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Vahmistroff
Каким боком малопонятная ассоциация туроператоров, да еще и не к ночи будет сказано, в РФ, имеет отношение к туристам? Многочисленные букинги, скайсканеры, рентокары разве уже недоступны?
SapienS
Столько пафоса в названии,
А по факту шепунок...
radon
Тема условий не раскрыта!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний