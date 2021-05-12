Голод, клопы и воду в душевой суд в Петербурге оценил в 630 тысяч рублей. Их получит арестант, который провел в СИЗО почти 6 лет

Колпинский райсуд вынес решение по иску Анатолия Бережного, который жаловался на условия содержания в СИЗО Петербурга. В них он провел в общей сложности почти 6 лет.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 12 мая, находящийся под следствием по делу о покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков с 2011 года Бережной просил взыскать с Крестов и СИЗО-3 в Выборге 2 млн 622 тыс. 840 руб. как компенсацию за нарушение условий содержания под стражей.



В своём иске он уверял, что содержался в нечеловеческих условиях. В Крестах, куда он попал в октябре 2011 года, душевая находилась в антисанитарном состоянии: стены и пол были покрыты известковыми отложениями, на полу постоянно стоял слой грязной воды в несколько сантиметров из-за плохой работы слива. И сам истец, и его сокамерники, говорится в иске, переболели грибковыми заболеваниями. Пища, уверяет Бережной, была плохого качества, неприятно пахла, была жидкой и холодной. Но иногда и такой еды не хватало на всех. Истец заявил, что испытывал постоянное чувство голода. Так как большое количество продуктов запрещены к передаче родственниками, ограничения в еде привели к тому, что арестант «фактически был лишен естественного поступления кальция, витаминов и других жизненно важных микроэлементов, что существенно снизило иммунитет, ослабило организм, сильно сказалось на здоровье зубов и состоянии организма в целом». В СИЗО-3, куда на 2 месяца этапировали Бережного в октябре 2014 года, в камере были клопы, которые постоянно доставляли Бережному физические страдания.

