Росреестр сообщил о взрывном росте числа ипотек и договоров долевого участия в Петербурге

Согласно данным Росреестра, апрель нынешнего года отметился взрывным ростом спроса на ипотеку. Была зарегистрирована почти 21 тысяча договоров. Для сравнения: в апреле прошлого года займов зарегистрировали в три раза меньше — всего немногим более 7 тысяч.
За 4 месяца 2021 года Росреестр отчитался о регистрации 62 тысяч ипотек. Это на
Число договоров долевого участия в годовом выражении менялось не так активно. Но и здесь обнаружился существенный рост. Росреестр зарегистрировал на
«В апреле 2021 года мы вернулись к росту основных показателей учетно-регистрационной сферы в сравнении с прошлым годом» — прокомментировал показатели Сергей Никитин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.