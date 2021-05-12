Росреестр сообщил о взрывном росте числа ипотек и договоров долевого участия в Петербурге

Согласно данным Росреестра, апрель нынешнего года отметился взрывным ростом спроса на ипотеку. Была зарегистрирована почти 21 тысяча договоров. Для сравнения: в апреле прошлого года займов зарегистрировали в три раза меньше — всего немногим более 7 тысяч.



За 4 месяца 2021 года Росреестр отчитался о регистрации 62 тысяч ипотек. Это на 45 % больше, чем годом ранее.

