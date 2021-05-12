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Росреестр сообщил о взрывном росте числа ипотек и договоров долевого участия в Петербурге

В Петербурге растёт число долевых договоров и ипотек

Согласно данным Росреестра, апрель нынешнего года отметился взрывным ростом спроса на ипотеку. Была зарегистрирована почти 21 тысяча договоров. Для сравнения: в апреле прошлого года займов зарегистрировали в три раза меньше — всего немногим более 7 тысяч.

За 4 месяца 2021 года Росреестр отчитался о регистрации 62 тысяч ипотек. Это на 45 % больше, чем годом ранее.

Число договоров долевого участия в годовом выражении менялось не так активно. Но и здесь обнаружился существенный рост. Росреестр зарегистрировал на 77 % больше долевых договоров — 9 689 в нынешнем апреле против 5 463 в прошлом. С начала года Росреестр фиксирует 26 тысяч ДДУ, тогда как в прошлом году смогли за тот же период зарегистрировать 24 579. Таким образом, рост числа ДДУ по итогам четырёх первых месяцев года в годовом выражении составляет 6 %.

«В апреле 2021 года мы вернулись к росту основных показателей учетно-регистрационной сферы в сравнении с прошлым годом» — прокомментировал показатели Сергей Никитин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Санкт-Петербургу.

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