Минпромторг предложил сделать обязательной сертификацию стройматериалов

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает включить стройматериалы в единые перечни продукции, для продажи которой необходимо получать подтверждение соответствия техрегламентам, стандартам или условиям договоров, сообщает 12 мая ТАСС.
С точки зрения Минпромторга, такая позиция обусловлена отсутствием обязательных требований, например к теплоизоляционным материалам из пенополиэтилена, строительным композитам, огнестойкому многослойному стеклу, смесительной арматуре и
Минпромторг, передаёт агентство, предлагает новый проект регулирования системы требований к безопасности продукции, включающий полный список требований, применяемых на национальном уровне.
«Проектом постановления устанавливается чёткая идентификация продукции, обязательные требования к ней и правила проведения исследований и измерений», — заявил замглавы Минпромторга Алексей Ученов.
Ранее «Фонтанка» писала о подорожании стройматериалов. Так, цены только на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на