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Минпромторг предложил сделать обязательной сертификацию стройматериалов

Производителей стройматериалов обяжут получать подтверждение о соответствии техрегламентам

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает включить стройматериалы в единые перечни продукции, для продажи которой необходимо получать подтверждение соответствия техрегламентам, стандартам или условиям договоров, сообщает 12 мая ТАСС.

С точки зрения Минпромторга, такая позиция обусловлена отсутствием обязательных требований, например к теплоизоляционным материалам из пенополиэтилена, строительным композитам, огнестойкому многослойному стеклу, смесительной арматуре и т. д.

Минпромторг, передаёт агентство, предлагает новый проект регулирования системы требований к безопасности продукции, включающий полный список требований, применяемых на национальном уровне.

«Проектом постановления устанавливается чёткая идентификация продукции, обязательные требования к ней и правила проведения исследований и измерений», — заявил замглавы Минпромторга Алексей Ученов.

Ранее «Фонтанка» писала о подорожании стройматериалов. Так, цены только на металлические изделия и конструкции для строительства выросли на 25–80 % с начала 2021 года. Пиломатериалы, в свою очередь, подорожали на 43 % — с 226 рублей за кв. м в январе до 325 в декабре 2021 года, после чего Минпромторг задумался об ограничении экспорта.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Охренели совсем. Ну хоть от стройматириалов отстаньте! Представляю, насколько они подорожают, если вдруг это случится.
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