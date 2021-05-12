Смольный начал выдавать пропуска жителям Крестовского острова для проезда домой во время Евро-2020

МФЦ начал прием заявлений на получение пропусков на Крестовский остров во время проведения в Петербурге матчей Евро-2020.



Как сообщили 12 мая в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного, за первые сутки с заявлением в МФЦ Петроградского района обратились 18 человек.



Напомним, что на время проведения футбольного турнира въезд автотранспорта на Крестовский остров будет ограничен. Для граждан, проживающих или работающих там, сделано исключение. Они смогут попасть в периметр безопасности по предварительно оформленному пропуску. Подать документы на получение пропуска можно в МФЦ Петроградского района. Срок предоставления услуги — до 13 рабочих дней, уточнили в Смольном.

