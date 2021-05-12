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Смольный начал выдавать пропуска жителям Крестовского острова для проезда домой во время Евро-2020

Около 20 жителей Крестовского острова обратились за пропусками для проезда домой во время Евро-2020

МФЦ начал прием заявлений на получение пропусков на Крестовский остров во время проведения в Петербурге матчей Евро-2020.

Как сообщили 12 мая в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного, за первые сутки с заявлением в МФЦ Петроградского района обратились 18 человек.

Напомним, что на время проведения футбольного турнира въезд автотранспорта на Крестовский остров будет ограничен. Для граждан, проживающих или работающих там, сделано исключение. Они смогут попасть в периметр безопасности по предварительно оформленному пропуску. Подать документы на получение пропуска можно в МФЦ Петроградского района. Срок предоставления услуги — до 13 рабочих дней, уточнили в Смольном.

Ограничение на проезд на Крестовский остров вводится в дни проведения матчей: с 00:00 до 24:00 — 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля 2021 года, а также с 00:00 до 03:00 − 13 июня и 22 июня 2021 года.

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Комментарии (1)

260602101
А можно вместо пропуска пользоваться зелененькой бумажкой с портретом Франклина ?
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