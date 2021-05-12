Зарубленную топором семью нашли в сгоревшем доме на Кубани. Подозреваемый в тройном убийстве ранил себя ножом

Молодого жителя Краснодарского края подозревают в убийстве своей семьи. Тела его отца, матери и брата с множественными ранениями нашли в сгоревшем доме. Подробности 12 мая приводит СКР.
Минувшим утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трёх трупов в ходе тушения пожара в одном из домов по улице Степной в городе Кореновске. В ходе опознания было установлено, что погибшие — 81-летний хозяин сгоревшего жилища, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. По подозрению в тройном убийстве был задержан 26-летний мужчина, который приходится им сыном и братом.
По версии следствия, этой ночью он нанёс членам своей семьи смертельные ранения ножом и топором. Чтобы скрыть следы преступления, задержанный поджёг дом. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, он скрылся, но искали мужчину недолго. Однако вместо допроса его ждёт больничная койка.
«Фигурант причинил себе ножевое ранение, в настоящее время он госпитализирован. Согласно полученным данным, у подозреваемого имеется психическое расстройство. Данная информация проверяется следователем», — отметили в СКР.
Уголовное дело возбуждено по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).