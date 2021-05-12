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Зарубленную топором семью нашли в сгоревшем доме на Кубани. Подозреваемый в тройном убийстве ранил себя ножом

В Краснодарском крае задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своей семьи

Молодого жителя Краснодарского края подозревают в убийстве своей семьи. Тела его отца, матери и брата с множественными ранениями нашли в сгоревшем доме. Подробности 12 мая приводит СКР.

Минувшим утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трёх трупов в ходе тушения пожара в одном из домов по улице Степной в городе Кореновске. В ходе опознания было установлено, что погибшие — 81-летний хозяин сгоревшего жилища, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. По подозрению в тройном убийстве был задержан 26-летний мужчина, который приходится им сыном и братом.

По версии следствия, этой ночью он нанёс членам своей семьи смертельные ранения ножом и топором. Чтобы скрыть следы преступления, задержанный поджёг дом. Когда на место происшествия приехали сотрудники МЧС, он скрылся, но искали мужчину недолго. Однако вместо допроса его ждёт больничная койка.

«Фигурант причинил себе ножевое ранение, в настоящее время он госпитализирован. Согласно полученным данным, у подозреваемого имеется психическое расстройство. Данная информация проверяется следователем», — отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по второй части 105-й статьи УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Комментарии (2)

Piter Russo
Сейчас прибегут любители огнестрела и заведут сказку о том что будь у 81-летний хозяина сгоревшего жилища, его 71-летней супруги и их 41-летнего сына по пистолету или револьверу - они бы дали отпор.
При этом в расчет не берется что у 26-летнего мужчины мог бы быть тот же револьвер или пистолет вместо топора и ножа, и он бы им убивал...
260602101
В 55 лет родил папаша сына - радость думал будет в доме на старости лет !
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