Зарубленную топором семью нашли в сгоревшем доме на Кубани. Подозреваемый в тройном убийстве ранил себя ножом

Молодого жителя Краснодарского края подозревают в убийстве своей семьи. Тела его отца, матери и брата с множественными ранениями нашли в сгоревшем доме. Подробности 12 мая приводит СКР.



Минувшим утром в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении трёх трупов в ходе тушения пожара в одном из домов по улице Степной в городе Кореновске. В ходе опознания было установлено, что погибшие — 81-летний хозяин сгоревшего жилища, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. По подозрению в тройном убийстве был задержан 26-летний мужчина, который приходится им сыном и братом.