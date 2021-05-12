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Автохолдинг РРТ продал автосалон Subaru в Петербурге. Он был крупнейшим в Европе

РРТ вышел из бизнеса Subaru после 17-летнего сотрудничества

Автохолдинг РРТ заключил сделку с японской группой компаний Sojitz Corporation о продаже своей доли в совместном предприятии «Центр Санрайз», которое управляет девятью дилерскими центрами Subaru. Об этом говорится в сообщении компании от 12 мая.

В сделку вошли автосалоны в Петербурге, Архангельске, Вологде, Воронеже, Мурманске, Петрозаводске и Ярославле. Управляя ими, холдинг занимал почти четверть доли рынка Subaru в России. Салон в Петербурге на проспекте Науки площадью 5200 кв. м был крупнейшим дилерским центром марки в Европе.

РРТ привел марку Subaru в Петербург в 2004 году, открыв два автоцентра на Пулковском шоссе и проспекте Маршала Блюхера. В 2018 году было создано совместное предприятие РРТ и Sojitz Corporation. Доля РРТ составляла 49 %.

По итогам 2020 года в девяти салонах Subaru под управлением РРТ и Sojitz было продано 1 497 новых автомобилей и 1 148 машин с пробегом (в 2019 году 1 869 и 1 497 соответственно). Доля холдинга в продажах марки Subaru в России на момент сделки составляла 23,6 %.

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