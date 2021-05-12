Автохолдинг РРТ продал автосалон Subaru в Петербурге. Он был крупнейшим в Европе

Автохолдинг РРТ заключил сделку с японской группой компаний Sojitz Corporation о продаже своей доли в совместном предприятии «Центр Санрайз», которое управляет девятью дилерскими центрами Subaru. Об этом говорится в сообщении компании от 12 мая.

В сделку вошли автосалоны в Петербурге, Архангельске, Вологде, Воронеже, Мурманске, Петрозаводске и Ярославле. Управляя ими, холдинг занимал почти четверть доли рынка Subaru в России. Салон в Петербурге на проспекте Науки площадью 5200 кв. м был крупнейшим дилерским центром марки в Европе.