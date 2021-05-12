Беглов: Миллионы людей мечтают о российской вакцине

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что о российской вакцине мечтают миллионы людей во всем мире. Такое мнение градоначальник высказал 12 мая во время отчета перед Заксобранием в Мариинском дворце, передает корреспондент «Фонтанки».
«О российской вакцине мечтают миллионы людей во всем мире. Я призываю вас, особенно пожилых горожан, воспользуйтесь уникальной возможностью», — сказал губернатор с трибуны Заксобрания.
По мнению Беглова, «коронавирус становится частью нашей жизни — так же, как грипп, туберкулез» и другие инфекции.
Градоначальник привел данные, что в Петербурге была развернута самая обширная прививочная сеть в стране: 134 стационарных и 3 мобильных пунктов вакцинации, больше 500 тысяч петербуржцев прошли полный цикл вакцинации.