Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала расти

В России за сутки насчитали еще 8 217 случаев коронавируса ( 8 115 накануне). Новых заболевших выявили в 83 регионах. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2 718 . Петербург на второй строчке. С начала пандемии в Северной столице заболели 424 386 горожан.



По всей России выявили 4 905 059 заболевших коронавирусом, из которых 4,5 миллиона человек выздоровели. Летальных исходов в стране насчитали 114 331 ( 13 626 в Петербурге). Коронавирус за день лишил жизни 355 человек, из которых 39 в Петербурге.