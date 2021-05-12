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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала расти

Ежедневный прирост заболевших коронавирусом вырос и в целом по России, и в Петербурге

В Петербурге за 24 часа выявили 734 заболевших COVID-19 (вчера этот показатель был на отметке 717), сообщает 12 мая оперативный штаб.

В России за сутки насчитали еще 8 217 случаев коронавируса (8 115 накануне). Новых заболевших выявили в 83 регионах. Неоспоримым лидером по ежедневному приросту остается Москва с 2 718. Петербург на второй строчке. С начала пандемии в Северной столице заболели 424 386 горожан.

По всей России выявили 4 905 059 заболевших коронавирусом, из которых 4,5 миллиона человек выздоровели. Летальных исходов в стране насчитали 114 331 (13 626 в Петербурге). Коронавирус за день лишил жизни 355 человек, из которых 39 в Петербурге.

Во всем мире уже почти 160 миллионов инфицированных. Больше всего случаев в США, Индии и Бразилии.

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Комментарии (4)

bluxer
А когда она у вас не росла?
Константа
Шо опять?
264085591
Помню с год назад было триста, всех по домам, опасно, пандемия. А теперь и дела никому нет гуляй, рванина. И чего странного. Хотя президент обещал что праздники приведут к снижению. Президент Ошибся?
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