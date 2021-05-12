В России за сутки насчитали еще
По всей России выявили
Во всем мире уже почти 160 миллионов инфицированных. Больше всего случаев в США, Индии и Бразилии.
Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала расти
Ежедневный прирост заболевших коронавирусом вырос и в целом по России, и в Петербурге
В Петербурге за 24 часа выявили 734 заболевших COVID-19 (вчера этот показатель был на отметке 717), сообщает 12 мая оперативный штаб.
В России за сутки насчитали еще
По всей России выявили
Во всем мире уже почти 160 миллионов инфицированных. Больше всего случаев в США, Индии и Бразилии.
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