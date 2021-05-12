На границе Петербурга и Ленобласти, во Всеволожском районе, полиция ликвидировала передвижной цех по производству водки известных брендов, где палёный алкоголь разливался по бутылкам.
Как сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД по городу и области, «завод на колёсах» располагался в трейлере большегруза, припаркованном на стоянке под Большим Обуховским (вантовым) мостом через Неву. Его нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники экономической полиции Всеволожского района совместно с полком патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД. Алкоголь разливали по бутылкам прямо в трейлере фуры, в качестве склада для готовой продукции использовались ангары по соседству.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Из незаконного оборота изъято 5,5 тысячи литров контрафактной спиртосодержащей продукции. Часть была разлита в бутылки с этикетками известных производителей. Найдены и федеральные специальные марки с признаками подделки.
В ангаре полицейские обнаружили глушители для бесшумной стрельбы и патроны. Они направлены на экспертизу. Разыскиваются лица, причастные к деятельности «завода». После экспертиз будет решён вопрос об уголовном деле.