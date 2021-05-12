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Водочный «завод на колёсах» нашли под вантовым мостом, рядом — глушители для бесшумной стрельбы

Под Петербургом ликвидирован передвижной цех по производству палёного алкоголя

На границе Петербурга и Ленобласти, во Всеволожском районе, полиция ликвидировала передвижной цех по производству водки известных брендов, где палёный алкоголь разливался по бутылкам.

Как сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД по городу и области, «завод на колёсах» располагался в трейлере большегруза, припаркованном на стоянке под Большим Обуховским (вантовым) мостом через Неву. Его нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники экономической полиции Всеволожского района совместно с полком патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД. Алкоголь разливали по бутылкам прямо в трейлере фуры, в качестве склада для готовой продукции использовались ангары по соседству.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Из незаконного оборота изъято 5,5 тысячи литров контрафактной спиртосодержащей продукции. Часть была разлита в бутылки с этикетками известных производителей. Найдены и федеральные специальные марки с признаками подделки.

В ангаре полицейские обнаружили глушители для бесшумной стрельбы и патроны. Они направлены на экспертизу. Разыскиваются лица, причастные к деятельности «завода». После экспертиз будет решён вопрос об уголовном деле.

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