На границе Петербурга и Ленобласти, во Всеволожском районе, полиция ликвидировала передвижной цех по производству водки известных брендов, где палёный алкоголь разливался по бутылкам.



Как сообщает 13 мая пресс-служба ГУ МВД по городу и области, «завод на колёсах» располагался в трейлере большегруза, припаркованном на стоянке под Большим Обуховским (вантовым) мостом через Неву. Его нашли в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники экономической полиции Всеволожского района совместно с полком патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД. Алкоголь разливали по бутылкам прямо в трейлере фуры, в качестве склада для готовой продукции использовались ангары по соседству.