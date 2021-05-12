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Мишустин: Петербург обеспечивает всю Россию антивирусными препаратами

Михаил Мишустин рассказал о новейшем производстве антивирусных препаратов в Петербурге

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства доложил о переориентации промышленности во время пандемии.

«Несмотря на сложную ситуацию, компании продолжали запускать производство. Мы это видели в регионах. В Санкт-Петербурге, где новейшее производство сейчас обеспечивает всю страну антивирусными препаратами, например», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, из-за коронавируса темпы роста промышленности не смогли сохраниться, однако критического падения удалось избежать.

Так, в России смогли быстро развернуть производство необходимых в пандемию товаров. «Швейные предприятия стали выпускать средства индивидуальной защиты, а другие — антисептики», — привел пример Мишустин.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Новейшие антивирусные препараты, это маски и антисептики?
Да, это прорыв. Хорошо, когда доклады разбиваются и представляются по темам, всё не осилить, а так видно всё.
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