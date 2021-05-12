Мишустин: Петербург обеспечивает всю Россию антивирусными препаратами

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства доложил о переориентации промышленности во время пандемии.



«Несмотря на сложную ситуацию, компании продолжали запускать производство. Мы это видели в регионах. В Санкт-Петербурге, где новейшее производство сейчас обеспечивает всю страну антивирусными препаратами, например», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, из-за коронавируса темпы роста промышленности не смогли сохраниться, однако критического падения удалось избежать.