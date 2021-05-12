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Мишустин: Показатели рынка труда в некоторых регионах вернулись к докоронавирусному периоду

Михаил Мишустин: В 17 регионах рынок труда восстановился

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства рассказал о восстановлении рынка труда.

«В 17 [регионах] <...> рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.

По его словам, правительство и руководство субъектов Федерации разработали комплексы мер для каждого региона. Он уверен, что в России необходимо применять современный подход к управлению трудовыми ресурсами, а рынок труда должен быть «открытым и прозрачным».

Мишустин отметил также совершенствование систем занятости, например ввод «так называемой удаленки».

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Комментарии (4)

АСмуров
Как только начнут строить пирамиды Байдену, Макрону, Путину, Мишустину и другим с рынком труда вообще никаких проблем не будет.
Уже в Древнем Египте это хорошо понимали.
altnec
.........и продолжают набирать темп семизначными цифрами после запятой.
Nurofen
Ну-ну, у меня жена год безработная, не успела подать в мфц какую-ту бумажку, что все еще безработная и все теперь в статистике не безработная и регион вернулся к докоронавирусному периоду. Неужели этим упырям в правительстве хоть кто-то верит?
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