Мишустин: Показатели рынка труда в некоторых регионах вернулись к докоронавирусному периоду

Премьер-министр России в ежегодном отчете о работе правительства рассказал о восстановлении рынка труда.
«В 17 [регионах] <...> рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса», — заявил 12 мая Михаил Мишустин.
По его словам, правительство и руководство субъектов Федерации разработали комплексы мер для каждого региона. Он уверен, что в России необходимо применять современный подход к управлению трудовыми ресурсами, а рынок труда должен быть «открытым и прозрачным».
Мишустин отметил также совершенствование систем занятости, например ввод «так называемой удаленки».