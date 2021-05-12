Пограничники дважды разбили мечты двух иностранцев о Финляндии. Личный водитель и легенда о любви не помогли

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по городу и области 12 мая, после двух попыток пересечь границу РФ в центр временного содержания для мигрантов в Красном Селе попали двое граждан Турции в возрасте 42 и 45 лет.

Двое иностранцев дважды попытались попасть из РФ в ЕС, но в итоге отправятся на родину, ещё и принудительно. Первая попытка отличалась самостоятельностью. Вторая провалилась, несмотря на наличие мобильного сподвижника и рабочей легенды о любовном приключении.

Целью задержанных была Финляндия. Первую попытку попасть в эту страну иностранцы предприняли два дня назад, но она провалилась — они были задержаны в Выборгском районе Ленобласти. После профилактической беседы об уголовной ответственности приятели приняли решение уехать в Москву. По крайней мере, об этом они заявили пограничникам.



Однако, придумав новый план по пересечению границы РФ, граждане Турции вновь устремились в сторону Выборга. На этот раз они наняли личного водителя, который является гражданином одной из бывших советских республик. По его словам, об истинной цели этой поездки он не знал — пассажиры якобы объяснили, что едут на встречу с девушками.



В итоге все трое были привлечены к административной ответственности за нарушение пограничного режима по решению Выборгского районного суда. В качестве наказания им были назначены штрафы. Гражданам Турции — ещё и принудительно выдворение с территории России.

