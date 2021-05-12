ФСБ хочет создать систему ключей, открывающих силовикам зашифрованные данные в приложениях

«<…> Хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения (депонирования) ключей шифрования от мобильных приложений для оперативного доступа правоохранительных органов к зашифрованной информации», — цитирует 12 мая агентство дипломата.

Российская ФСБ предложила создать универсальную систему ключей шифрования от мобильных приложений — для оперативного доступа правоохранителей к зашифрованной информации. Об этом РИА Новости сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, зарубежные партнёры в целом положительно восприняли предложение России по созданию универсальной системы депонирования таких ключей — для оперативного доступа правоохранительных органов к данным.

«Что касается социальных сетей, то серьезные риски связаны с распространением в них информации, восхваляющей насилие, терроризм, направленной на радикализацию населения. Неоднократно наблюдали примеры использования этих инструментов для целевого воздействия на отдельные социальные группы, прежде всего молодежь, дестабилизации обстановки в странах и регионах мира», — отметил Сыромолотов.

