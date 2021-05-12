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Петербуржцы рассказали, сколько денег нужно для счастья

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив
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Россиянам в среднем хватило бы 173 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самые высокие запросы — у москвичей, жители Северной столицы на общем фоне выглядят довольно скромно. Самым малым готовы довольствоваться жители Кирова, Оренбурга и Липецка.

Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, которое проводилось с 14 апреля по 10 мая с участием 2,5 тысячи респондентов из представителей экономически активного населения России старше 18 лет — жителей 541 населённого пункта из всех федеральных округов. В Москве и Петербурге было опрошено по тысяче человек.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении. В 2015 году среднестатистическое счастье «стоило» 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году — 159 тысяч, в 2019 году — 161 тысячу, а в 2020 году — 155 тысяч рублей.

Сейчас жителям Москвы для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц, жителям Владивостока — 200 тысяч рублей, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. «Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)», — констатируют исследователи.

Мужчины в среднем хотят больше денег, чем женщины: 192 тысячи против 155 тысяч. С возрастом аппетиты растут. Молодёжи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, тем, кто постарше (от 25 до 34 лет), — 164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей в месяц.

«С начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8 %, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2 %», — отмечается в пресс-релизе.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / Архив

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Комментарии (5)

Cashmare
"россиянам нужно", "россияне хотят", и ни слова про "зарабатывать". ну правильно, если есть время отвечать на дурацкие вопросы, о каком "зарабатывать" может идти речь. россияне, чё
doorbal_
да вы что такое говорите! 17 000 это средний класс! мечтатели!
Mazzzz
2000-2200 евро , не заоблачная но вполне приличная зарплата в Эстонии .
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