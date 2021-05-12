Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, которое проводилось с 14 апреля по 10 мая с участием 2,5 тысячи респондентов из представителей экономически активного населения России старше 18 лет — жителей 541 населённого пункта из всех федеральных округов. В Москве и Петербурге было опрошено по тысяче человек.

Россиянам в среднем хватило бы 173 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самые высокие запросы — у москвичей, жители Северной столицы на общем фоне выглядят довольно скромно. Самым малым готовы довольствоваться жители Кирова, Оренбурга и Липецка.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тысяч рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тысячи рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении. В 2015 году среднестатистическое счастье «стоило» 175 тысяч рублей в месяц, в 2018 году — 159 тысяч, в 2019 году — 161 тысячу, а в 2020 году — 155 тысяч рублей.

Сейчас жителям Москвы для счастья нужно 224 тысячи рублей в месяц, жителям Владивостока — 200 тысяч рублей, Ростова-на-Дону — 195 тысяч, Санкт-Петербурга — 183 тысячи рублей. «Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тысячи рублей в месяц), Оренбурга (136 тысяч рублей) и Липецка (137 тысяч рублей)», — констатируют исследователи.

Мужчины в среднем хотят больше денег, чем женщины: 192 тысячи против 155 тысяч. С возрастом аппетиты растут. Молодёжи до 24 лет достаточно 130 тысяч рублей в месяц, тем, кто постарше (от 25 до 34 лет), — 164 тысячи, от 35 до 44 лет — 198 тысяч рублей, а людям старше 45 лет — 195 тысяч рублей в месяц.