Энергетическим госзаказом в Петербурге будет командовать выходец из «Интер РАО»

По данным «Фонтанки», Сергей Виноградов приступил к обязанностям 12 мая. Он сменил Юрия Панкстьянова, который был назначен в августе 2020 года.

Ранее Сергей Виноградов занимал должность первого заместителя гендиректора ООО «Интер РАО — Центр управления закупками».

«Управление заказчика» осуществляет функции заказчика по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса. В частности, оно занимается формированием, размещением и исполнением отраслевого государственного заказа Санкт-Петербурга за счет средств адресной инвестиционной программы. Объем отраслевой АИП в 2021 году составляет 10 млрд рублей.