В Петербурге двое детей попали в реанимацию после падения с высоты. Среди них — юная школьница и девочка-инвалид

Как стало известно «Фонтанке» 12 мая, накануне около полудня в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение о падении ребёнка с высоты у одного из домов на 7-й Советской улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пострадавшая — 10-летняя девочка, которая могла выпасть из окна.

Проверка показала, что ребёнок воспитывается в полной семье, которая не состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Её родители прибыли в Россию из Киргизии в 2019 году. Однако сведения о регистрации на территории города и области отсутствуют. В родной стране 10-летняя девочка проходит обучение, которое осуществляется дистанционно.



Информация о травмировании ребёнка аналогичным способом накануне также поступила из Красносельского района Петербурга. Жители улицы Добровольцев сообщили сотрудникам полиции о том, что после падения с высоты под окнами пятиэтажки оказалась 7-летняя девочка. Пострадавшая нигде не учится, является ребёнком-инвалидом. В настоящий момент она находится в реанимации.



По предварительной информации, за ней не смогла уследить 30-летняя мать, которая официально нигде не трудоустроена. У девочки есть приёмный отец, работающий водителем-экспедитором, а также три сестры в возрасте 6, 9 и 13 лет. В поле зрения «детских» служб семья не попадала. Во «ВКонтакте» на странице матери много фотографий всех детей с совместных прогулок и семейных праздников.

