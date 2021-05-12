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Соседи в Зеленогорске решали конфликт из-за громкой музыки ножом и стрельбой

Жительницу Петербурга ранил ножом сосед из-за громкой музыки

Пенсионер и безработная не сошлись в музыкальных пристрастиях во время отдыха под Петербургом. Обоим пришлось обращаться к врачам.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая, около шести часов вечера накануне в полицию поступило сообщение от жительницы дачного дома в Зеленогорске. Она сообщила о том, что на нее напал пожилой сосед.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница (по её словам, безработная), поссорилась с 72-летним соседом-пенсионером. Мужчина, по предварительной информации, выпивал на своем участке, прилегающем к участку женщины, на 1-й Лесной улице. Наслаждаться тишиной ему мешала музыка, которая раздавалась с участка соседки. Слово за слово, пенсионер с ножом забрался на забор и оттуда ударил женщину в плечо. Она, в свою очередь, выстрелила в него из зарегистрированного травматического пистолета.

Обоих скорая доставила в 40-ю больницу, где у мужчины медики зафиксировали травмы руки, а у женщины — резаную рану левого плеча.

Обоих после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (12)

Mai
Сейчас и на даче нет возможности отдохнуть. Обязательно кто-нибудь с соседнего участка врубит музыку погромче на целые сутки. Могли бы слухать музыку в наушниках, так ведь не же, надо, чтобы вся округа грохотала. И так из года в год. В основном все соседи терпят, мало кто решается на конфликт. Полицию не дождешься. Днем к музыкальному сопровождению присоединяются звуки многочисленных газонокосилок. В каждом Гадюкино теперь все поголовно бреют свои участки, стараются, как в лондонских предместьях.
dedmoroz_5e4d8827384c2
всё идёт от неуважения к старшим, на Кавказе такого дерьма нет, нет и таких разборок ....
если старший на Кавказе сказал: выключи музыку, мешает, надо сделать.......
что там старший пьёт: кефир, мацони, пиво или нарзан, никого не волнует, он никому не мешает ...
а вот громкая музыка мешает ВСЕМ окружающим, так что даму, как провокатора конфликта надо в тюрягу ненадолго и пестик отнять
aprahka
Слабоумие и отвага.
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