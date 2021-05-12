Соседи в Зеленогорске решали конфликт из-за громкой музыки ножом и стрельбой

Пенсионер и безработная не сошлись в музыкальных пристрастиях во время отдыха под Петербургом. Обоим пришлось обращаться к врачам.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая, около шести часов вечера накануне в полицию поступило сообщение от жительницы дачного дома в Зеленогорске. Она сообщила о том, что на нее напал пожилой сосед.



Прибывшие на место полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница (по её словам, безработная), поссорилась с 72-летним соседом-пенсионером. Мужчина, по предварительной информации, выпивал на своем участке, прилегающем к участку женщины, на 1-й Лесной улице. Наслаждаться тишиной ему мешала музыка, которая раздавалась с участка соседки. Слово за слово, пенсионер с ножом забрался на забор и оттуда ударил женщину в плечо. Она, в свою очередь, выстрелила в него из зарегистрированного травматического пистолета.

