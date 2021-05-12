Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Московском шоссе, перед въездом на КАД со стороны области, опрокинулся грузовой УАЗ. Никто не пострадал. «У машины отказали тормоза, водитель неопытный, не знал, что можно передачей или ручником тормозить», — раскрывают причины аварии в комментариях.
К подъёму УАЗа привлекли большегруз «Скания». Первые попытки, снятые на видео, оказались тщетными: мускульная сила трёх-четырёх мужчин не помогла, а трос начал рваться.
Пробки на месте инцидента не наблюдается. В целом загруженность дорог Петербурга сохраняется на повышенном уровне — 7 баллов.