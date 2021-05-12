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Когда приуныл и не хочешь вставать. Трос не выдержал при подъёме УАЗа, упавшего на Московском

На юге Петербурга опрокинулся УАЗ

Утро 12 мая началось для молодого водителя с кульбита и силовых упражнений.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Московском шоссе, перед въездом на КАД со стороны области, опрокинулся грузовой УАЗ. Никто не пострадал. «У машины отказали тормоза, водитель неопытный, не знал, что можно передачей или ручником тормозить», — раскрывают причины аварии в комментариях.

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К подъёму УАЗа привлекли большегруз «Скания». Первые попытки, снятые на видео, оказались тщетными: мускульная сила трёх-четырёх мужчин не помогла, а трос начал рваться.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пробки на месте инцидента не наблюдается. В целом загруженность дорог Петербурга сохраняется на повышенном уровне — 7 баллов.

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Комментарии (1)

Coulthard
Они чем там тянули? Колготками капроновыми?
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