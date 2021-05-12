Вор воспользовался отъездом петербурженки в период майских выходных. К ней в квартиру он зашёл через балкон

О квартирной краже заявила жительница Московского района Петербурга. Неизвестный воспользовался её отсутствием в период майских выходных.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая, накануне вечером в полицию обратилась 59-летняя жительница высотки на улице Ленсовета и рассказала, что в период её отсутствия в принадлежащую ей трёхкомнатную квартиру пробрался вор. По словам хозяйки, он мог попасть к ней домой, отжав балконную дверь на 13-м этаже.



В список того, что пропало, вошли 20 тысяч рублей, 4 тысячи евро, а также ювелирные украшения (перстни, кольца и серьги с сапфирами и фианитами). Общий ущерб составил 860 тысяч рублей.

