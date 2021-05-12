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Вор воспользовался отъездом петербурженки в период майских выходных. К ней в квартиру он зашёл через балкон

Петербурженка стала жертвой квартирного вора в период майских выходных

О квартирной краже заявила жительница Московского района Петербурга. Неизвестный воспользовался её отсутствием в период майских выходных.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 мая, накануне вечером в полицию обратилась 59-летняя жительница высотки на улице Ленсовета и рассказала, что в период её отсутствия в принадлежащую ей трёхкомнатную квартиру пробрался вор. По словам хозяйки, он мог попасть к ней домой, отжав балконную дверь на 13-м этаже.

В список того, что пропало, вошли 20 тысяч рублей, 4 тысячи евро, а также ювелирные украшения (перстни, кольца и серьги с сапфирами и фианитами). Общий ущерб составил 860 тысяч рублей.

После поступления заявления по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла с места преступления материалы, пригодные для изучения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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