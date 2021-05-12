В МИД назвали источники большинства кибератак на российские объекты

Большая часть кибератак на Россию в 2020 году проведена с адресов, зарегистрированных в западных странах. Об этом РИА Новости сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — цитирует 12 мая РИА комментарий Сыромолотова.