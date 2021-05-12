FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +22
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В МИД назвали источники большинства кибератак на российские объекты

Большая часть кибератак на Россию в 2020 году проведена с адресов, зарегистрированных в западных странах. Об этом РИА Новости сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — цитирует 12 мая РИА комментарий Сыромолотова.

По его словам, среди объектов, которые подвергались нападениям, — организации государственного управления, военно-промышленного комплекса, финансового сектора, транспорта, науки, образования, здравоохранения, а также связанные с разработками вакцин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний