В МИД назвали источники большинства кибератак на российские объекты

Большая часть кибератак на Россию в 2020 году проведена с адресов, зарегистрированных в западных странах. Об этом РИА Новости сообщил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
«Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов», — цитирует 12 мая РИА комментарий Сыромолотова.
По его словам, среди объектов, которые подвергались нападениям, — организации государственного управления, военно-промышленного комплекса, финансового сектора, транспорта, науки, образования, здравоохранения, а также связанные с разработками вакцин.