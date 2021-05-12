За прививку от ковида — мили и деньги. Нововведение хотят распространить на авиаперевозки, поезда и каршеринг

Общественники призвали Минтранс рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять привившимся этим летом пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5000 рублей) — для ускорения темпов вакцинации в России. В списке и авиаперевозчики, и РЖД, и даже каршеринговые сервисы.
Как пишут 12 мая «Известия», Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) направило обращение к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением активизировать вакцинацию за счёт программ лояльности крупнейших транспортных компаний: РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, «Уральские авиалинии», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», BelkaCar и «Делимобиль». Клиенты, сделавшие прививки с 25 мая по 25 августа, получат бонусы, мили или виртуальные деньги, которые смогут потратить на покупку билета и услуг. Источник, близкий к Минтрансу, рассказал изданию, что S7 Airlines собирается запустить подобную акцию.
В Минтрансе подтвердили, что обращение поступило и находится на рассмотрении. Общественники надеются, что данная мера в случае принятия снизит риски «третьей волны» и ускорит открытие границ с другими государствами.
Эксперты не так оптимистичны. По их оценкам, нововведение не окажет заметного воздействия на эпидемиологическую ситуацию в стране, но станет дополнительным финансовым бременем для компаний, «потому что подаренные мили обращаются в расходы». Впрочем, это хороший повод для pr-кампаний — в условиях, когда предложение превышает спрос, перевозчики вынуждены демпинговать.
В России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на 10 мая, в стране от COVID-19 привились 21,5 миллиона человек.