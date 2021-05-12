За прививку от ковида — мили и деньги. Нововведение хотят распространить на авиаперевозки, поезда и каршеринг

Общественники призвали Минтранс рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять привившимся этим летом пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5000 рублей) — для ускорения темпов вакцинации в России. В списке и авиаперевозчики, и РЖД, и даже каршеринговые сервисы.

Как пишут 12 мая «Известия», Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) направило обращение к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением активизировать вакцинацию за счёт программ лояльности крупнейших транспортных компаний: РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, «Уральские авиалинии», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», BelkaCar и «Делимобиль». Клиенты, сделавшие прививки с 25 мая по 25 августа, получат бонусы, мили или виртуальные деньги, которые смогут потратить на покупку билета и услуг. Источник, близкий к Минтрансу, рассказал изданию, что S7 Airlines собирается запустить подобную акцию.