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За прививку от ковида — мили и деньги. Нововведение хотят распространить на авиаперевозки, поезда и каршеринг

Минтранс рассматривает предложение о начислении бонусов привившимся пассажирам

Общественники призвали Минтранс рекомендовать крупнейшим транспортным компаниям начислять привившимся этим летом пассажирам бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5000 рублей) — для ускорения темпов вакцинации в России. В списке и авиаперевозчики, и РЖД, и даже каршеринговые сервисы.

Как пишут 12 мая «Известия», Общероссийское объединение пассажиров (ОПП) направило обращение к главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением активизировать вакцинацию за счёт программ лояльности крупнейших транспортных компаний: РЖД, «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, «Уральские авиалинии», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв», «Ситимобил», BelkaCar и «Делимобиль». Клиенты, сделавшие прививки с 25 мая по 25 августа, получат бонусы, мили или виртуальные деньги, которые смогут потратить на покупку билета и услуг. Источник, близкий к Минтрансу, рассказал изданию, что S7 Airlines собирается запустить подобную акцию.

В Минтрансе подтвердили, что обращение поступило и находится на рассмотрении. Общественники надеются, что данная мера в случае принятия снизит риски «третьей волны» и ускорит открытие границ с другими государствами.

Эксперты не так оптимистичны. По их оценкам, нововведение не окажет заметного воздействия на эпидемиологическую ситуацию в стране, но станет дополнительным финансовым бременем для компаний, «потому что подаренные мили обращаются в расходы». Впрочем, это хороший повод для pr-кампаний — в условиях, когда предложение превышает спрос, перевозчики вынуждены демпинговать.

В России зарегистрировано три вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на 10 мая, в стране от COVID-19 привились 21,5 миллиона человек.

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Комментарии (4)

260862001
Двойной ПЦР тест бы отменили при возвращении из заграницы.
alex261691
Партбилет от ЕР можно вместо прививочного паспорта предъявлять, не приравнивается?
Маэстро
Как только ни пытаются протолкнуть вакцинный бизнес. Роспотребнадзор, не понимая, что делает, мешает этому. Ввели двойное тестирование для прибывающих из-за границы, во-первых, показали, что тестам нет доверия, во-вторых, оно обязательно и для вакцинированных и для тех, кто не вакцинировался. То есть никакой разницы нет.
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