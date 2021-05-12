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В Петербурге на Загородном «Хёндэ» поймал «Мерседес» и сбил женщину с велосипедом

Авария с участием двух автомобилей произошла в Адмиралтейском районе Петербурга в ночь на 12 мая. Скорая увезла в больницу женщину-пешехода.

Последствия ДТП показывает «Дорожный инспектор». По предварительной информации, незадолго до одиннадцати часов вечера на Загородном проспекте у станции метро «Пушкинская» «Мерседес» при повороте из среднего ряда совершил столкновение с «Хёндэ». Последний в результате сбил пешехода — женщину, которая шла по тротуару.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Комментарии (1)

КириллП
Судя по номерам мерса, этот мерс - чей надо мерс, если сослепу ничего не попутал (((
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