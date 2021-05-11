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В Зеленогорске ярко горит автосервис. Огонь охватил здание полностью

В Зеленогорске двадцать пожарных тушат автосервис

Четыре расчёта борются с огнём в Курортном районе Петербурга. Вечером 11 мая в Зеленогорске полыхает постройка, приспособленная для ремонта машин.

О пожаре «Фонтанке» сообщили очевидцы. По их словам, клубы чёрного дыма поднимаются над пересечением улиц Выборгская и Любимая, тем кто ближе слышно как «бахает».

Читатель «Фонтанки»

В ГУ МЧС по Петербургу уточняют, что в 22:18 сигнал поступил с улицы Любимая, 22. Загорелся автосервис, расположенный в одноэтажной постройке крытой железом. Огонь распространился по всей площади. В тушении задействованы четыре расчёта и 20 человек.

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