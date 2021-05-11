В Крыму сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного боевика

Объявленного в розыск члена международных террористических организаций ликвидировали сотрудники крымского управления ФСБ под Симферополем 11 мая. При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций. В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ «Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
В республиканском управлении Следственного комитета добавили, что возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.