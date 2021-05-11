FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +21
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Крыму сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного боевика

Объявленного в розыск члена международных террористических организаций ликвидировали сотрудники крымского управления ФСБ под Симферополем 11 мая. При задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«При силовой поддержке спецподразделений ФСБ России и Росгвардии проведено оперативно-боевое мероприятие, целью которого являлось задержание объявленного в розыск члена международных террористических организаций. В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования «Городской округ «Симферополь» подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

В республиканском управлении Следственного комитета добавили, что возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Woodruff Shnibbll
Если ФСБ написало что он боевик и стрелял первым - так и есть. Все остальные версии - клевета и расшатывание государственного строя. Так и вижу как под Семфирополем, идет чувак обвешанный гранатами и с калашом в руках.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний