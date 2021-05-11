Чемодан с неожиданным содержимым обнаружили сотрудники таможенно-пограничной службы США в аэропорту Вашингтона. Один из рассеянных туристов уехал без багажа с навозом.



«Это не опечатка», — заверяют в ведомстве 11 мая, рассказывая об оригинальном содержимом чемодана, который остался без хозяина после того, как 4 апреля пассажиры рейса Air India покинули инспекционный пункт службы.