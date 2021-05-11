Чемодан с неожиданным содержимым обнаружили сотрудники таможенно-пограничной службы США в аэропорту Вашингтона. Один из рассеянных туристов уехал без багажа с навозом.
«Это не опечатка», — заверяют в ведомстве 11 мая, рассказывая об оригинальном содержимом чемодана, который остался без хозяина после того, как 4 апреля пассажиры рейса Air India покинули инспекционный пункт службы.
В Вашингтон турист привёз две коровьих лепёшки. «В некоторых частях мира коровий навоз является жизненно важным источником энергии и пищи. Он также используется как детоксификатор кожи, противомикробное средство, в качестве удобрения», — отмечают преимущества в релизе, сообщая, что несмотря на все предполагаемые преимущества в США ввоз подобного продукта из Индии запрещён из-за угрозы распространения ящура.
По данным министерства сельского хозяйства страны, даже единичный выявленный случай этой болезни может остановить международную торговлю скотом до тех пор, пока власти не смогут искоренить проблему. В таможенно-пограничной службе заявили, что в США не фиксировали ящур без малого век — с 1929 года.
Найденное в чемодане уничтожили.