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В Петербурге ждут суда обвиняемые в контрабанде стратегически важных кур. В Китай и Вьетнам уплыли тонны мяса на миллионы

В Кировский районный суд Петербурга направлено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. По версии следствия, из России за границу за полгода переправили мясо почти на 120 миллионов рублей.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 11 мая, перед судом предстанут жители Ленинградской и Тульской областей, а также Москвы. Согласно материалам дела, организованная группа из пяти человек с июня по ноябрь 2019 года приобрела и переправила из страны «субпродукты домашних кур» весом более 1,4 тыс. тонн.

Товар, внесённый в список стратегических, переправили водным транспортом во Вьетнам и Китай. Его общая стоимость превысила 119,8 миллиона рублей. «За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — уточняют в ведомстве.

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Комментарии (13)

Maik5
Как в старом анекдоте. Собрание в колхозе. Председатель:
На повестке для одна хня
Соседний колхоз просит навоз
Дадим? Не дадим.
Сами съедим...
piterez
Китай и Вьетнам - дружественные нам страны, за что их-то в санкционный список? Чувствует моя задница, что с каждым днем маразм в путинской слободе все круче и круче...
Милая +
Куриные хвостики и их основа таят в себе важную стратегическую тайну или что?
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