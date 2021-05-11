В Петербурге ждут суда обвиняемые в контрабанде стратегически важных кур. В Китай и Вьетнам уплыли тонны мяса на миллионы

В Кировский районный суд Петербурга направлено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. По версии следствия, из России за границу за полгода переправили мясо почти на 120 миллионов рублей.



Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура 11 мая, перед судом предстанут жители Ленинградской и Тульской областей, а также Москвы. Согласно материалам дела, организованная группа из пяти человек с июня по ноябрь 2019 года приобрела и переправила из страны «субпродукты домашних кур» весом более 1,4 тыс. тонн.