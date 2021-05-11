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Австралийская авиакомпания предложила полёт к Луне. Удовольствие не из дешёвых

Жителям Австралии предложили посмотреть суперлуние на высоте.

Австралийская авиакомпания Qantas анонсировала необычный полёт-наблюдение: 26 мая B787 Dreamliner поднимет на высоту 40 тыс. футов (более 12 тыс. км) тех, кто хочет посмотреть полное лунное затмение — суперлуние.

Ночной полёт так и называется: «Отвези меня к суперлуне». Стоит он примерно столько же, сколько и билет Москва — Владивосток — Москва. За эти деньги пассажирам обещают помимо рейса коктейльную вечеринку перед полетом и памятные подарки. Самолёт вылетит из Сиднея в 19:30 и вернётся туда же в 22:15.

Приятное совместят с полезным. «Астроном CSIRO доктор Ванесса Мосс будет работать с нашими пилотами, чтобы спроектировать оптимальную траекторию полета, а также присоединится к полету, чтобы поделиться знаниями о суперлуниях и обо всем, что касается космоса и астрономии», — говорится в релизе.

Во время пандемии авиакомпании начали придумывать развлечения с путешествием «из точки А в точку А», делая упор на самой концепции полёта. Так, лоукостер «Победа» организовал полёт из Внуково во Внуково, «Аэрофлот» совершил рейс над Москвой с дегустацией вина, а авиакомпании Тайваня придумали полёты над соседними странами.

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Комментарии (7)

Woodruff Shnibbll
Жертвы ЕГЭ скоро начнут и в операционных работать, а уж в СМИ, они почти все.
Piter Russo
40 тыс. футов - это 12,192 километра, но не как не 12 тыс. км.

Большое количество гражданских самолетов имеет практический потолок в районе 12,5-13,5 км
закоренелый ленинградец
Не высоко ли собрались ? У нас МКС летает на высоте 350 - 400 км, а тут 12 тысяч на самолёте.
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