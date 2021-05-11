Австралийская авиакомпания предложила полёт к Луне. Удовольствие не из дешёвых

Ночной полёт так и называется: «Отвези меня к суперлуне». Стоит он примерно столько же, сколько и билет Москва — Владивосток — Москва. За эти деньги пассажирам обещают помимо рейса коктейльную вечеринку перед полетом и памятные подарки. Самолёт вылетит из Сиднея в 19:30 и вернётся туда же в 22:15.

Приятное совместят с полезным. «Астроном CSIRO доктор Ванесса Мосс будет работать с нашими пилотами, чтобы спроектировать оптимальную траекторию полета, а также присоединится к полету, чтобы поделиться знаниями о суперлуниях и обо всем, что касается космоса и астрономии», — говорится в релизе.

Во время пандемии авиакомпании начали придумывать развлечения с путешествием «из точки А в точку А», делая упор на самой концепции полёта. Так, лоукостер «Победа» организовал полёт из Внуково во Внуково, «Аэрофлот» совершил рейс над Москвой с дегустацией вина, а авиакомпании Тайваня придумали полёты над соседними странами.