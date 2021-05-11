FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +21
74.16р90.00р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Екатеринбурге автомобиль влетел в толпу пешеходов. Пострадали семь человек

Двое детей и пять взрослых госпитализированы в результате аварии с пешеходами в Екатеринбурге

Семь человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате аварии, которая произошла в Екатеринбурге. В центре города машина вылетела на тротуар с пешеходами.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, на улице Ленина, 48, вечером 11 мая столкнулись два автомобиля, один из которых, по предварительным данным, ехал на красный сигнал светофора. «От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами. Пострадали пять взрослых и двое детей», — уточняют в ведомстве.

Фото: Иван Шестак / E1.RU
Фото: Иван Шестак / E1.RU
Фото: Иван Шестак / E1.RU
Фото: Оксана Маклакова / E1.RU
Фото: Оксана Маклакова / E1.RU
Фото: Оксана Маклакова / E1.RU
ПоделитьсяПоделиться

Издание E1 сообщает, что в аварию попали SEAT Leon и Toyota, первая оказалась на тротуаре. Среди пострадавших дети 7 и 11 лет. Младший ушиб колено, у старшего ребёнка сотрясение мозга. Также известно о госпитализации пенсионерки 80 лет, 33-летнего мужчины и женщины годом старше.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

_Igor_
Номерочки героев в студии, это прекрасно.
Маэстро
Камеры на красный пока только в Москве. В других городах те, кому красненький нравится, могут ездить на него, с полнейшим самоудовлетворением...
Агроном аэродрома
Произойдет это где-то в гейропе, по центральным телерадиоканалам уже стоял бы вой про игиловских террористов (запрещенных на территории).. :)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний