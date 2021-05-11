Семь человек, в том числе двое детей, получили травмы в результате аварии, которая произошла в Екатеринбурге. В центре города машина вылетела на тротуар с пешеходами.



Как сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД, на улице Ленина, 48, вечером 11 мая столкнулись два автомобиля, один из которых, по предварительным данным, ехал на красный сигнал светофора. «От удара одна автомашина отлетела на тротуар с пешеходами. Пострадали пять взрослых и двое детей», — уточняют в ведомстве.