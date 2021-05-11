В Петербурге осталось 888 свободных коек под COVID-19: растут заболеваемость и госпитализация

11 мая на 17,7 %, по сравнению с прошлым вторником, выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях — с 339 до 399, на 16,43 % — суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, за день в больницы увезли 241 человека. Увеличилось и число активно больных, но лишь на 0,22 % — до 14 742 человек. Данные приводятся в ежедневной справке межведомственного координационного совета.
Заметнее всего изменилось число свободных коек. Если на 9 мая были свободны 1 019 коек (19,4 % от общего фонда), то 11 мая доступны только 888, или 16,9 %. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — 22 %. На ИВЛ находятся 185 человек.
«В этих условиях особую важность приобретают базовые противоэпидемические мероприятия — ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. По значимости и эффективности среди всех противоэпидемических мероприятий ведущее место занимает всеобщая вакцинация населения», — отмечают в Смольном.
С начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 592 тысячи человек. Из них 481 тысяча полностью. За прошедшие сутки первично привито 1 620, вторично — 3 033. Запасов вакцины в городе хватит еще на 193 тысячи жителей.