В Петербурге осталось 888 свободных коек под COVID-19: растут заболеваемость и госпитализация

11 мая на 17,7 %, по сравнению с прошлым вторником, выросла регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях — с 339 до 399, на 16,43 % — суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, за день в больницы увезли 241 человека. Увеличилось и число активно больных, но лишь на 0,22 % — до 14 742 человек. Данные приводятся в ежедневной справке межведомственного координационного совета.



Заметнее всего изменилось число свободных коек. Если на 9 мая были свободны 1 019 коек (19,4 % от общего фонда), то 11 мая доступны только 888, или 16,9 %. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах — 22 %. На ИВЛ находятся 185 человек.

