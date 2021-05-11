Секрет Виктории в независимости. Victoria’s Secret сделают публичной компанией, чтобы увеличить рентабельность на теряющем романтику рынке

После разделения головной компании самостоятельным бизнесом (вероятно, в августе 2021 года) станет еще один бренд L Brands — Bath & Body Works. Выделение компаний будет осуществлено путем пропорционального распределения среди акционеров L Brands обыкновенных акций вновь образованной компании Victoria's Secret. В неё войдут подразделения: Victoria's Secret Lingerie, PINK и Victoria's Secret Beauty. Руководить компанией будет ее нынешний генеральный директор Мартин Уотерс.

Американская компания L Brands не станет продавать принадлежащий ей бренд женского белья Victoria’s Secret, потерпевший финансовые потери после пандемии и репутационного скандала, связанного с обвинениями в харассменте и мизогинии. Теперь Victoria’s Secret станет отдельной публичной компанией, следует из официального сообщения L Brands от 11 мая.

По данным The New York Times, L Brands получила несколько предложений от инвесторов на сумму более $3 млрд, но отказалась от сделок, потому что в ходе разделения бизнеса планирует повысить его оценку до $5–7 млрд.

Мартин Уотерс, будущий руководитель публичной компании, возглавил Victoria’s Secret полгода назад. Он пересмотрел концепцию бренда, ориентировав продукцию на более широкую аудиторию, то есть на женщин любых размеров и этнической принадлежности. До того, в феврале 2020 года, The New York Times опубликовало расследование, в котором рассказывало, что на протяжении многих лет в Victoria’s Secret царила атмосфера женоненавистничества, а её топ-менеджмент был причастен к запугиваниям и домогательствам в отношении моделей.

С Уотерсом бренд закрыл более 200 своих магазинов, сосредоточившись на рентабельности бизнеса, которая в конце 2020 года выросла, превзойдя результаты до пандемии.

На закрытии торгов 10 мая рост акций L Brands составил 2,23%. На премаркете 11 мая бумаги компании начали падать на 4,06%.