ЕСПЧ обязал Россию заплатить «Новой газете» 2 000 евро после статьи о «легальных неонацистах»

Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Новой газеты» спустя 10 лет.

«Суд постановляет <...> что имело место нарушение статьи 10 Конвенции [о правах человека — Свобода выражения мнения] в отношении организации-заявителя», — сообщается 11 мая в решении на сайте ЕСПЧ. Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить «Новой газете» две тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.

Дело рассматривалось с мая 2011 года. Поводом к разбирательству стала статья 2010-го «Банда, агентство, партия. Кто такие "легальные националисты"». В расследовании журналисты цитировали материалы неонацистской организации, а также опубликовали интервью с ее координатором. Роскомнадзор после этого вынес изданию предупреждение. «Газета предоставила площадку для распространения информации националистического толка», — рассказал тогда «Интерфаксу» помощник руководителя ведомства Михаил Воробьев.