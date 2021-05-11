ЕСПЧ обязал Россию заплатить «Новой газете» 2 000 евро после статьи о «легальных неонацистах»

Европейский суд по правам человека принял решение по делу «Новой газеты» спустя 10 лет.
«Суд постановляет <...> что имело место нарушение статьи 10 Конвенции [о правах человека — Свобода выражения мнения] в отношении организации-заявителя», — сообщается 11 мая в решении на сайте ЕСПЧ. Суд в Страсбурге обязал Россию в течение трех месяцев выплатить «Новой газете» две тысячи евро в качестве компенсации морального вреда.
Дело рассматривалось с мая 2011 года. Поводом к разбирательству стала статья 2010-го «Банда, агентство, партия. Кто такие "легальные националисты"». В расследовании журналисты цитировали материалы неонацистской организации, а также опубликовали интервью с ее координатором. Роскомнадзор после этого вынес изданию предупреждение. «Газета предоставила площадку для распространения информации националистического толка», — рассказал тогда «Интерфаксу» помощник руководителя ведомства Михаил Воробьев.
«Новая газета» с такой позицией не согласилась и попыталась обжаловать решение в Таганском суде Москвы и в Верховном суде России, после чего обратилась в ЕСПЧ. «Хотелось бы верить, что это начало нового тренда — когда вышестоящие судебные органы все-таки признают абсурдность и зачастую предвзятость Роскомнадзора», — так решение ЕСПЧ прокомментировали для РБК представители «Новой газеты». В Минюсте РФ подчеркнули, что постановление ЕСПЧ может быть обжаловано.