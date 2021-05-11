Водитель премиального кроссовера не удержался на проезжей части в одном из дворов в Петроградском районе Петербурга. В результате автомобиль остался без «морды», а дом — частично без облицовки.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло днем 11 мая на Аптекарском проспекте, 18. Автомобиль Lexus RX с карельскими номерами влетел в стену дома. От удара от стены отвалилась и разбилась часть облицовки, повреждены плиты утеплителя. У «Лексуса» же сильно разбита передняя часть.