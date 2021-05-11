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Lexus проверил на прочность облицовку дома на Аптекарском проспекте, «краш-тест» не прошли оба

«Лексус» врезался в дом на Петроградской стороне Петербурга

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Водитель премиального кроссовера не удержался на проезжей части в одном из дворов в Петроградском районе Петербурга. В результате автомобиль остался без «морды», а дом — частично без облицовки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ДТП произошло днем 11 мая на Аптекарском проспекте, 18. Автомобиль Lexus RX с карельскими номерами влетел в стену дома. От удара от стены отвалилась и разбилась часть облицовки, повреждены плиты утеплителя. У «Лексуса» же сильно разбита передняя часть.

О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

Маэстро
Когда он в прошлый раз в Петербург приезжал, здесь дома не было...
Karl_Ivanovich
"Домик" победил "машинку" по очкам, техническим нокаутом.
Побитый керамогранит явно дешевле смятых частей "Лексуса"
Avs7153
Раньше дома строили из стройматериалов - дерева, кирпича, бетона. А теперь - из утеплителя и облицовки...
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