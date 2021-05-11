Госдума приняла в первом чтении законопроект о «типовом строительстве». Он подразумевает появление проектов «вторичного использования»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, позволяющий применять в России методы типового проектирования при капитальном строительстве. Заниматься подготовкой таких проектов смогут министерства, федеральные службы и агентства, а применять — господрядчики, заказчики и застройщики.



Если законопроект примут, то изменениям подвергнется Градостроительный кодекс РФ. Вместо принципа экономически эффективной проектной документации, которую сегодня применять повторно часто в неизменном виде нельзя, строители получат типовые проекты, по которым можно будет строить по всей России.

