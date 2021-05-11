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Парижская неделя моды пройдет очно. Российский бренд впервые в истории стал членом-корреспондентом Синдиката высокой моды

Ульяна Сергеенко будет участвовать в Парижской неделе моды в качестве члена-корреспондента Синдиката высокой моды

Организаторы одной из четырех важнейших недель моды в мире рассказали о ее проведении в эпоху пандемии.

«Неделя высокой моды в Париже пройдет с очными показами. Мероприятие состоится с 5 по 8 июля, так как французская столица ослабляет ограничения, связанные с пандемией», — цитирует 11 мая заявление организаторов WWD.

Членом-корреспондентом Синдиката высокой моды, объединяющего модные дома по созданию haute couture, впервые стал российский бренд — Ulyana Sergeenko. В списке также Versace, Fendi, Valentino, Giorgio Armani Privé, Iris Van Herpen, Elie Saab и Viktor & Rolf.

Членами созданной в 1868 году престижной организации могут быть только парижские модные дома, создающие коллекции «от кутюр». Дизайнеров называют кутюрье. Иностранные бренды называются членами-корреспондентами Синдиката высокой моды.

Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле объявил о снятии коронавирусных ограничений с 19 мая.

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