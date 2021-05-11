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Власти готовят законопроект, защищающий россиян от займов, взятых без из согласия

Граждане получат возможность блокировать выдачу кредитов и займов на их имя

Депутаты Госдумы совместно с участниками финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян, подразумевающий внесение поправок в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Изменения позволят гражданам по желанию указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд и займов. Об этом 11 мая сообщает РБК со ссылкой на документы, подлинность которых подтвердил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По словам Гетты, цель поправок — дать гражданам возможность защититься от мошенничества. Сейчас проект разработан и обсуждается с профильными ведомствами. Сроки внесения документа в Госдуму не раскрываются.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников», — рассказал депутат РБК.

«Добровольный запрет» на получение ссуд и кредитов, уточняет издание, даст заёмщикам право вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых займов. Заявку можно будет подавать через «Госуслуги» или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения.

Сведения о «добровольном запрете» будут отражаться в титульной части кредитной истории клиента, там, где указаны ФИО, паспортные данные, ИНН и СНИЛС. Во время действия запрета банки и МФО будут обязаны отказывать в оформлении кредитов на имя клиента. Если кредитный договор все же будет заключен, кредиторы не смогут требовать выплаты задолженности и продавать долг коллекторам. Снять запрет клиент также сможет через «Госуслуги» или обращение в банк.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
может лучше с мошенников эту историю начать, а не с граждан?)))

получается, если гражданин не сделал самозапрет, то мошенники легально "навесят" на гражданина липовые долги, правоохранительная система не будет иметь претензий к мошенникам и законно самоустранится, т.к. гражданин сам виноват, не сделав самозапрет)))

гениально, Ватсон!!! (с)
надо поддержать жуликов
vader
Если они все сделают грамотно, это будет настоящий прорыв. Более того, Россия окажется одной из самых прогрессивных стран по предоставляемым гражданам возможностям, если не вообще лидером.
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