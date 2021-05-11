Власти готовят законопроект, защищающий россиян от займов, взятых без из согласия

Депутаты Госдумы совместно с участниками финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты для россиян, подразумевающий внесение поправок в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». Изменения позволят гражданам по желанию указывать в кредитной истории отказ от получения любых ссуд и займов. Об этом 11 мая сообщает РБК со ссылкой на документы, подлинность которых подтвердил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.

По словам Гетты, цель поправок — дать гражданам возможность защититься от мошенничества. Сейчас проект разработан и обсуждается с профильными ведомствами. Сроки внесения документа в Госдуму не раскрываются.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь. Встречаются и случаи, когда граждан, используя социальную инженерию, уговаривают под видом спасения средств взять кредит и перевести деньги на счета мошенников», — рассказал депутат РБК.

«Добровольный запрет» на получение ссуд и кредитов, уточняет издание, даст заёмщикам право вводить и отменять возможность выдачи на его имя любых займов. Заявку можно будет подавать через «Госуслуги» или банки, в том числе через их мобильные приложения или личные кабинеты. Запрет на оформление кредитов вступит в силу в течение семи дней с момента обращения.