Микрозаймы в России бьют рекорды. За год средний размер кредитов «до зарплаты» вырос на 5%, в Петербурге одалживают «десятку»

Средний размер микрозайма в России за год вырос на 5% и составил 8,44 тысячи рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй 11 мая. По данным аналитиков, с марта 2020 года по март 2021 года средняя сумма микрозайма выросла на 4,8% и составила 8,44 тысячи рублей.



Сегмент займов «до зарплаты» полностью восстановился после падения весной прошлого года. Нынешний показатель среднего размера микрозайма держится на отметке 8,44 тысячи рублей три последних месяца.

Активнее всего средний чек микрозайма рос в Татарстане (+15,3%), Красноярском крае (+15,2%) и в Волгоградской области (+15%).