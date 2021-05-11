Минфин РФ предложит изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

«В части продолжения работы по изменению соглашений, как я неоднократно отмечал, у нас остались три ключевые юрисдикции — это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения. Это позволит охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ», — цитирует издание Сазанова.

Минфин России предложит внести изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, сообщает ТАСС 11 мая со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Это потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что с теми странами, которые не примут инициативу России, соглашения будут прекращены в одностороннем порядке.

На сегодняшний день российская сторона согласовала новые условия налоговых соглашений с Республикой Кипр, Великим Герцогством Люксембург и Мальтой. Также запущен процесс денонсации налогового соглашения с Нидерландами.