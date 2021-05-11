«Настоящее время»: Следы укравших базу почтовых адресов сторонников Навального ведут в Самару

Журналисты «Настоящего времени» (признано в России иностранным агентом) изучили, куда ведёт цифровой след распространителей почтовой базы сторонников Алексея Навального. Расследование, в котором упоминаются сотрудник ФСБ и Администрация президента, было опубликовано накануне вечером, 10 мая.



В апреле 2021 года неизвестные украли базу имейлов, которые использовали для регистрации на сайте freenavalny.com. В базе оказалось 529 тысяч адресов. В ФБК (признан в России иностранным агентом) тогда заявляли, что базу украл их бывший сотрудник. Многим людям, чьи адреса были в базе, пришло письмо с угрозами с почтовых адресов root@navalnyfail.ru и noreply@navalnyfail.online. Как выяснили журналисты «Настоящего времени», эти доменные имена были зарегистрированы 15 апреля 2021 года, и у сайта navalnyfail.online есть открытые регистрационные данные, в том числе адрес почты kate.handrix@yandex.ru и телефон в виде случайного набора цифр. На эту же почту зарегистрировано еще около десятка доменных имен в 2020–2021 годы. В основном сайты похожи на фишинговые, так как дублируют название государственных сайтов госуслуг, МЧС и других. Также на эту почту зарегистрированы сайты zasekin.space и zasekin.press. Как пишут журналисты, они созданы для дискредитации самарского онлайн-издания «Засекин». 26 февраля 2021 года, в день их регистрации, неизвестные разослали от имени «Засекина» призывы поддержать «Умное голосование», а также начали DDOS-атаку на сайт. Владельцы «Засекина» связали это с публикацией о бывшем сотруднике Управления ФСБ по Самарской области Павле Селезневе, который, по данным издания, несмотря на запрет, побывал за границей, используя документы на другое имя. Публикацию просили убрать, но владелец «Засекина» отказался, почти сразу началась атака на сайт. «Настоящее время» отмечает, что у бывшего сотрудника ФСБ был бизнес-партнёр Михаил Дудин. Одна из его компаний имеет лицензию на реализацию специальных средств, предназначенных для негласного получения информации. В записных книжках людей, которые поделились данными с приложением GetContact, журналисты обнаружили, что кто-то записал номер Дудина как «Михил Админ Прзидент». Сам Дудин на звонки журналистов не ответил.

