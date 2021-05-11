С 15 мая для туристов откроют Соловки

При этом посещать Соловки туристы смогут лишь при наличии документа, подтверждающего, что у человека нет коронавируса. Путешественники будут обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, выданную не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия. Также необходима справка с положительным результатом теста на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до дня прибытия.

Начиная с субботы, 15 мая, снимаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага. Об этом 11 мая сообщил официальный портал правительства Архангельской области.

Кроме этого, попасть на острова можно с сертификатом профилактической прививки от COVID-19, выданным не ранее чем за шесть месяцев.



Первые ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага были введены из-за пандемии в апреле 2020 года. Позже ограничения снимались, смягчались и снова ужесточались в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

