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С 15 мая для туристов откроют Соловки

Въезд на территорию Соловецкого архипелага для туристов откроют 15 мая

Начиная с субботы, 15 мая, снимаются ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага. Об этом 11 мая сообщил официальный портал правительства Архангельской области.

При этом посещать Соловки туристы смогут лишь при наличии документа, подтверждающего, что у человека нет коронавируса. Путешественники будут обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, выданную не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия. Также необходима справка с положительным результатом теста на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до дня прибытия.

Кроме этого, попасть на острова можно с сертификатом профилактической прививки от COVID-19, выданным не ранее чем за шесть месяцев.

Первые ограничения на въезд на территорию Соловецкого архипелага были введены из-за пандемии в апреле 2020 года. Позже ограничения снимались, смягчались и снова ужесточались в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

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Комментарии (2)

James Cook
И Колыму.
Leadmonkey
А визу туда получать не нужно?
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