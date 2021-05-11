Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Савушкина, возле «Ленты», столкнулись два автомобиля MINI Cooper. В результате один из них перевернулся на крышу в крайней правой полосе. Второй с подбитой задней частью стоит на съезде к магазину.
Отметим, что рядом с местом ДТП расположен автосалон, торгующий машинами этой марки, и, судя по наклейкам, «перевертыш» как раз оттуда. Возможно, это машина для тест-драйва. «Встреча мини-клуба «Мини Куперов», — шутит участник группы Владимир.
О пострадавших не сообщается. Движению авария, по словам очевидцев, не мешает.