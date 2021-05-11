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«Встреча мини-клуба "Мини Куперов"». Один MINI перевернул другой неподалёку от автосалона на Савушкина

В Петербурге столкнулись два одинаковых автомобиля

Курьёзная авария произошла днем 11 мая в Приморском районе Петербурга. Автомобили одной марки столкнулись неподалеку от автосалона, где их продают.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на улице Савушкина, возле «Ленты», столкнулись два автомобиля MINI Cooper. В результате один из них перевернулся на крышу в крайней правой полосе. Второй с подбитой задней частью стоит на съезде к магазину.

Отметим, что рядом с местом ДТП расположен автосалон, торгующий машинами этой марки, и, судя по наклейкам, «перевертыш» как раз оттуда. Возможно, это машина для тест-драйва. «Встреча мини-клуба «Мини Куперов», — шутит участник группы Владимир.

О пострадавших не сообщается. Движению авария, по словам очевидцев, не мешает.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

265012891
Мерялись габаритами.
AlBerkut
А тут какой диагноз? 🤔
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