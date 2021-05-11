Законопроект об обращении с животными направлен в правительство, он касается и приютов

Санкции за жестокость по отношению к животным хотят повысить: для частных лиц максимальный штраф может составить 50 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч. Новый законопроект касается в том числе животных без хозяев, а также приютов.
Как передаёт 11 мая агентство «Москва», законопроект о защите животных направили в правительство РФ глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По мнению авторов, принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными.
«Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного федерального закона, дополнив главу 8 КоАП «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными» новыми статьями, предусматривающими административную ответственность: за несоблюдение требований к содержанию животных; за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию; за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сообщении пресс-службы Крашенинникова.
Предложена новая статья — 8.52 («Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались»). Документ предусматривает ответственность:
- за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях;
- за несоблюдение требований к их содержанию;
- за отсутствие лицензии в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах;
- за нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с животными;
- за нарушение требований к обращению с животными без владельцев.
«Ответственность по проектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступка и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан — 50 тыс. руб., для юридических лиц — 200 тыс. руб. Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях предлагается наделить региональные органы ветеринарного контроля (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными), а также Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полномочий», — подчеркнули в пресс-службе.