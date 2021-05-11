Законопроект об обращении с животными направлен в правительство, он касается и приютов

Санкции за жестокость по отношению к животным хотят повысить: для частных лиц максимальный штраф может составить 50 тысяч рублей, для юридических — 200 тысяч. Новый законопроект касается в том числе животных без хозяев, а также приютов.

Как передаёт 11 мая агентство «Москва», законопроект о защите животных направили в правительство РФ глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По мнению авторов, принятие законопроекта будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными.