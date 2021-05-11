В магазине «Дикси» на севере Петербурга тушили пожар

Помещение с продуктами загорелось в магазине в Лыжном переулке в Петербурге.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 11 мая, сообщение о возгорании в здании супермаркета, расположенного на первом этаже 25-этажного дома 8, корпус 1, по Лыжному переулку, поступило в 11:01.



В подсобном помещении с продуктами питания магазина «Дикси» площадью 30 квадратных метров горела обстановка на площади 15 квадратных метров.



В 11:30 силами 4 единиц техники и 18 человек личного состава пожар был локализован.

