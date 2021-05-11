Заболеваемость коронавирусом в РФ и Петербурге после длинных майских начала снижаться

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая рапортуют в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Согласно официальной статистике, заболеваемость в стране продолжает снижение: накануне было выявлено 8 465 случаев. В Петербурге же показатель повторяет общероссийский тренд — 717 заразившихся за сегодня (против 724 вчера). Летальная статистика несколько выросла: в России 329 смертей (321 накануне), из них 35 в Петербурге (30 накануне).