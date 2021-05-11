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Заболеваемость коронавирусом в РФ и Петербурге после длинных майских начала снижаться

Длинные майские выходные не привели к росту заболеваемости COVID-19.

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая рапортуют в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Согласно официальной статистике, заболеваемость в стране продолжает снижение: накануне было выявлено 8 465 случаев. В Петербурге же показатель повторяет общероссийский тренд — 717 заразившихся за сегодня (против 724 вчера). Летальная статистика несколько выросла: в России 329 смертей (321 накануне), из них 35 в Петербурге (30 накануне).

Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили в 82 российских регионах. Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа насчитали в Москве (2 628) и Петербурге.

В Северной столице за день на коронавирус проверили почти 12 тысяч горожан. Общее число заболевших в городе составляет 423 652.

С начала пандемии в России зафиксировали 4 896 842 случая COVID-19. Число летальных исходов составляет 113 976 (13 587 в Петербурге).

В мире зафиксировали уже почти 156 миллионов случаев коронавируса. Лидерами по заболеваемости остаются США, Индия и Бразилия. В мировом масштабе Россия держится на 6 месте.

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Комментарии (2)

Lom
Почему бы не написать, с тревогой в голосе, что это максимальное количество заболевших с начала недели?!!
260581461
То есть все праздники заболеваемость росла, как на работу вышли, так стала снижаться. Враньё, сплошное враньё каждый день и повсюду.
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