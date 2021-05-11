Заболеваемость коронавирусом в РФ и Петербурге после длинных майских начала снижаться

За последние 24 часа в России зафиксировано 8 115 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 мая рапортуют в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Согласно официальной статистике, заболеваемость в стране продолжает снижение: накануне было выявлено
Новых заболевших коронавирусом за прошедшие сутки выявили в 82 российских регионах. Больше всего случаев COVID-19 за 24 часа насчитали в Москве (
В Северной столице за день на коронавирус проверили почти 12 тысяч горожан. Общее число заболевших в городе составляет 423 652.
С начала пандемии в России зафиксировали 4 896 842 случая COVID-19. Число летальных исходов составляет
В мире зафиксировали уже почти 156 миллионов случаев коронавируса. Лидерами по заболеваемости остаются США, Индия и Бразилия. В мировом масштабе Россия держится на 6 месте.