В ООН опасаются штаммов, устойчивых к вакцинам, и призывают сотрудников прививаться «Спутником V»

«Для этого потребуется сотрудничество разных стран, способных производить вакцины. Вот почему я предложил создать в G20 экстренную рабочую группу для разработки глобального плана вакцинации. <…> Я надеюсь, что у всех крупных производителей вакцин будет возможность объединить усилия вокруг глобального плана вакцинации», — цитирует РИА Новости Гутерреша.

Объёмы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, чтобы удовлетворить все потребности. Об этом заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы по подготовке такого глобального плана вакцинации. Рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.



«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас всё ещё есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», — отметил генсек ООН. Он назвал большой ошибкой так называемый «вакцинный национализм», при котором наблюдаются проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами. По словам Гутерреша, «если COVID распространится как лесной пожар по «глобальному югу», у него будет появляться всё больше и больше разновидностей, всё больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам».

«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал Гутерреш (цитата по РИА Новости).