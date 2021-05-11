В ООН опасаются штаммов, устойчивых к вакцинам, и призывают сотрудников прививаться «Спутником V»

Объёмы производства вакцин от коронавируса в мире необходимо удвоить, чтобы удовлетворить все потребности. Об этом заявил в интервью российским информационным агентствам генсек ООН Антониу Гутерреш.
«Для этого потребуется сотрудничество разных стран, способных производить вакцины. Вот почему я предложил создать в G20 экстренную рабочую группу для разработки глобального плана вакцинации. <…> Я надеюсь, что у всех крупных производителей вакцин будет возможность объединить усилия вокруг глобального плана вакцинации», — цитирует РИА Новости Гутерреша.
По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы по подготовке такого глобального плана вакцинации. Рабочая группа сможет задействовать фармацевтические компании и ключевых игроков в данной индустрии и в сфере логистики.
«Я очень обеспокоен нынешней ситуацией. Некоторые страны очень быстро прививают свое население. Но у нас всё ещё есть ряд стран, которые не получили ни одной дозы. А в развивающихся странах в целом мы видим значительный пробел в вопросе вакцинации», — отметил генсек ООН. Он назвал большой ошибкой так называемый «вакцинный национализм», при котором наблюдаются проблемы с поставками из-за ограничений экспорта разными странами. По словам Гутерреша, «если COVID распространится как лесной пожар по «глобальному югу», у него будет появляться всё больше и больше разновидностей, всё больше и больше мутаций, и есть риск, что появится вирус, устойчивый к разработанным вакцинам».
«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию «Спутником», прививаться этой вакциной», — сказал Гутерреш (цитата по РИА Новости).