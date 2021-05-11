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В Петербурге нашли подозреваемого в избиении 93-летнего пенсионера. Нападавшего задержали в День Победы

Долгожитель из Петербурга заявил о нападении сожителя дочери

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионера. Последний встретил 9-е Мая в одной из больниц Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 11 мая, в День Победы в полицию Петербурга обратился 93-летний мужчина, проживающий на проспекте Кузнецова. Причиной подачи заявления стало то, что в преддверии памятной даты на него напал сожитель дочери — это произошло в квартире одного из домов на улице Доблести. По словам пенсионера, тот нанёс ему удары в область сердца и головы, а также угрожал убийством.

По информации нашего издания, после случившегося пожилого мужчину доставили в городскую больницу № 26. Врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму, оценив его состояние как удовлетворительное.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в преступлении вечером 9 мая. Тогда же было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако накануне его переквалифицировали в покушение на убийство. Расследование продолжается.

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