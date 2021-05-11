Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 11 мая в 2:07 поступил вызов на Госпитальную улицу, 24, где полыхала «Хонда». Два пожарных расчёта (восемь человек) ликвидировали возгорание в 2:17. У автомобиля выгорел отсек двигателя.
«В школу № 500 влетел парень на тёмном автомобиле, вроде «Хонда», машина загорелась. Похоже на то, что полиция гналась за ним. Сначала парня попинали, а по итогу сняли наручники, посадили его на газон, и через некоторое время он встал и благополучно ушёл», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях в группе «АВТО Пушкин» видно, что машина вынесла забор и врезалась в фасад прямо у входа в школу. Сила удара была такова, что вывернуло колесо.
В петербургском ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили факт происшествия. Огонь на школу не перекинулся. В отношении водителя составили протоколы и отпустили. В результате инцидента никто не пострадал.