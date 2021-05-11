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«Сначала попинали, а по итогу сняли наручники». В Пушкине полиция работала с водителем: он влетел в школу, и машина вспыхнула

Автомобиль в Петербурге врезался в школу и загорелся

Сотрудники МЧС и МВД минувшей ночью работали на месте ДТП в Пушкине.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: Скриншот из группы АВТО Пушкин
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Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 11 мая в 2:07 поступил вызов на Госпитальную улицу, 24, где полыхала «Хонда». Два пожарных расчёта (восемь человек) ликвидировали возгорание в 2:17. У автомобиля выгорел отсек двигателя.

«В школу № 500 влетел парень на тёмном автомобиле, вроде «Хонда», машина загорелась. Похоже на то, что полиция гналась за ним. Сначала парня попинали, а по итогу сняли наручники, посадили его на газон, и через некоторое время он встал и благополучно ушёл», — рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях в группе «АВТО Пушкин» видно, что машина вынесла забор и врезалась в фасад прямо у входа в школу. Сила удара была такова, что вывернуло колесо.

В петербургском ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили факт происшествия. Огонь на школу не перекинулся. В отношении водителя составили протоколы и отпустили. В результате инцидента никто не пострадал.

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Комментарии (6)

2356897676
Когда я был молод и красив, шел однажды утром с мероприятия из больнички около кладбища. Друг там работал сторожем, и мы с одногруппниками иногда там собирались, а в тот раз отмечали сдачу сессии. Иду себе, никого не трогаю, июнь, утро, красота. Я почти трезвый, в тот раз не пил много. Подъезжает сзади буханочка с милиционерами. Говорю - в чем дело, я домой иду. Нет, поехали с нами. Отвезли в отделение. Документов у меня с собой, разумеется, не было. Посидели, попили чаю, поговорили, и меня отпустили. Никаких протоколов, отпечатков, бесконечных вопросов. Сидели, пили чай, они мне рассказывали о своих приключениях на работе, я молча слушал. Что это было - хз.
261312781
Либерально так
aaignat
Попинали, сняли наручники и он ушёл. Прикольная ментоистория
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