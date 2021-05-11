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Петербургская пенсионерка заявила о пропаже миллиона. Под подозрением — её внук-юбиляр

Внука пенсионерки из Петербурга задержали по подозрению в краже 1 млн рублей

Пожилая жительница Выборгского района Петербурга заявила о пропаже миллиона. Под подозрением — её ближний родственник, который внезапно разбогател за месяц до своего юбилея.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая, накануне вечером в полицию обратилась 85-летняя женщина, проживающая на Северном проспекте. В своём заявлении она указала, что в начале майских выходных у неё пропал 1 миллион рублей. По мнению пенсионерки, крупную сумму похитил её безработный внук, который в конце этого месяца празднует своё 35-летие.

Подозреваемого в краже задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Кроме того, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (2)

AlBerkut
И опять протокол по 20.1 КоАП, типа мелко хулиганил?
Когда, до вменяемой кражи, или после?
25456564572
Некоторые бабушки выбрасывают из окна миллионы курьерам, чтобы внуков спасти, а тут такое...
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