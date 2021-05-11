Петербургская пенсионерка заявила о пропаже миллиона. Под подозрением — её внук-юбиляр

Пожилая жительница Выборгского района Петербурга заявила о пропаже миллиона. Под подозрением — её ближний родственник, который внезапно разбогател за месяц до своего юбилея.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 мая, накануне вечером в полицию обратилась 85-летняя женщина, проживающая на Северном проспекте. В своём заявлении она указала, что в начале майских выходных у неё пропал 1 миллион рублей. По мнению пенсионерки, крупную сумму похитил её безработный внук, который в конце этого месяца празднует своё 35-летие.

